Von Michael Neudecker

Am Dienstag verschickte Buckingham Palace eine Pressemitteilung, in der stand, die "Royal Family" werde am 15. Dezember eine Weihnachtsmesse in der Westminster Abbey besuchen. Die Messe stehe unter dem Motto "Together At Christmas", es werde die Freude gefeiert, die "zwischenmenschliche Verbindung und Zusammensein bringen können". Das Timing ist nicht ganz pointenfrei, denn am 15. Dezember, punkt 8.01 Uhr Londoner Zeit, erscheint auf Netflix im Vereinigten Königreich die zweite und letzte Folge der Dokumentation "Harry & Meghan", in der es eher nicht um Freude, zwischenmenschliche Verbindung und Zusammensein geht. Man könnte auch sagen: Die Royals gehen beten, während Harry und Meghan öffentlich die Familie zerlegen.