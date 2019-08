Bei Blitzeinschlägen im Tatra-Gebirge in Südpolen und der Slowakei sind am Donnerstag fünf Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Auf der polnischen Seite der Grenze seien vier Menschen getötet worden, sagte eine Sprecherin der polnischen Luftrettung dem Sender TVN24. Blitze hätten am Donnerstag den Giewont-Gipfel, ein beliebtes Ziel von Bergsteigern und Familien, und andere Orte in den Bergen im Süden Polens getroffen. Einige Verletzte seien per Hubschrauber zum Krankenhaus in Zakopane geflogen worden.

In der Slowakei gab es einen Toten. Ein tschechischer Tourist sei auf dem Berg Banikov von einem Blitz getroffen worden und mehrere Hundert Meter tief abgestürzt, erklärte der slowakische Rettungsdienst.

Der Gouverneur der polnischen Provinz Krakau, Piotr Cwik, sagte, unter den Toten seien zwei Kinder. Der Leiter des Rettungsdienstes TOPR, Jan Krzysztof, vermutete, möglicherweise sei der Blitz in Metallketten eingeschlagen, die als Kletterhilfen für Touristen am Giewont angebracht worden seien. Einsatzkräfte seien zum Gipfel entsandt worden, wo eine Menschengruppe mit Kindern vom Blitz getroffen worden sei. Augenzeugen berichteten, das Gewitter sei plötzlich aufgezogen, nachdem der Tag mit Sonnenschein begonnen hatte.

Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte, der Zustand einiger Verletzter sei wegen schwerer Verbrennungen oder Kopfverletzungen nach Stürzen sehr ernst. Den Familien der Opfer sprach er sein Mitgefühl aus.

Das Tatra-Gebirge gehört zu den Karpaten. Die Berge in Polen und der Slowakei mit ihren Seen und über 2500 Meter hohen Gipfeln sind ein Touristenmagnet.