SZ Plus Regensburg : Ende einer Flucht, die viele Fragen aufwirft

Fünf Tage lang suchte die Polizei nach dem verurteilten Mörder Rachid C., am Montagabend wurde er in Frankreich gefasst. Wer ist schuld, dass er aus einem Fenster des Regensburger Amtsgerichts fliehen konnte?