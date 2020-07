Tag drei in und um Oppenau im Schwarzwald, und die Suche nach dem Flüchtigen Yves R. dauert weiter an. Der 31-Jährige hat am Sonntag vier Polizisten entwaffnet und ist seitdem auf der Flucht. Immerhin ein bisschen Alltag hat sich die Kleinstadt in Baden-Württemberg zurückgeholt: Die Schulen sind wieder geöffnet, nachdem sie am Montag geschlossen waren. "Der Ort soll wieder zur Normalität zurückfinden", sagte Bürgermeister Uwe Gaiser am Montagabend. Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept abgestimmt worden. Eltern dürften aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollten oder nicht.

Ruhig ist es in Oppenau aber natürlich dennoch nicht. Mehr als hundert Polizisten durchkämmen, unterstützt von Suchhunden und Polizeihubschraubern, auch am Dienstag die umliegenden Wälder. Am Sportplatz des TuS Oppenau haben sie ihr Hauptquartier eingerichtet, von dort aus wird der Einsatz koordiniert. In der Nacht wurde bereits ein Haus im Raum Offenburg überprüft. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist. Gefunden haben die Beamten den 31-Jährigen dort jedoch nicht.

Über den Mann, der am Sonntag in Oppenau vier Polizisten entwaffnet hat und mit ihren Dienstwaffen in den Wald geflüchtet ist, ist derweil weiterhin nicht viel bekannt. Die Polizei hält ihn in jedem Fall für so gefährlich, dass sie der Bevölkerung weiterhin dazu rät, die Wälder zu meiden, wachsam zu bleiben und keine Anhalter mitzunehmen. Die Vorsicht ist nicht nur damit begründet, dass R. nach dem Raub der Polizeiwaffen schwer bewaffnet sein dürfte.

Der Mann wurde schon 2009 in Pforzheim rechtskräftig verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Er hatte 2008 mit einer Armbrust auf eine Frau geschossen und diese dabei schwer verletzt. Dabei soll es sich um seine Ex-Freundin gehandelt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er damals zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Darüber hinaus soll er mehrere weitere Vorstrafen haben, in Medienberichten ist von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz die Rede, auch von Diebstahl und Sachbeschädigung.

Bereits seit Jahren scheint sich R. immer weiter aus der Gesellschaft zurückgezogen zu haben. Der SWR berichtet, dass der 31-Jährige zuerst noch in einem Gasthaus in Oppenau gelebt habe. Der 31-Jährige soll aber seine Miete nicht gezahlt haben, weswegen er zwangsgeräumt worden sei. Diese Information eines in dem Haus beschäftigten Kochs bestätigte auch der damalige Vermieter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Flüchtige habe demnach fünf Jahre in der Dachgeschosswohnung des Gasthofs Schlüssel gelebt.

Zuletzt war sein Aufenthaltsort unklar, sagt Bürgermeister Gaiser: "Er war melderechtlich abgemeldet. Mit Wohnsitz ,unbekannt'!" Gehaust haben soll er in einer Hütte am Waldrand bei Oppenau, wie die Bild berichtet.

Gericht erlässt Untersuchungshaftbefehl

An dieser Hütte hatte die Geschichte am Sonntag ihren Anfang genommen, nachdem ein Zeuge die Polizei darauf hingewiesen hatte, dass dort ein Mann in Tarnkleidung mit Pfeil und Bogen hantiert. R. überrumpelte schließlich die angerückten Polizisten, nachdem er sich zuerst kooperativ gezeigt haben soll. Er bedrohte sie mit seiner zuvor versteckt gehaltenen Schusswaffe und zwang sie, ihre Dienstpistolen auf den Boden zu legen. Mit den erbeuteten Waffen schlug er sich in den Wald, seitdem läuft die Großfahndung.

Eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg hat mittlerweile auch einen Untersuchungshaftbefehl gegen R. erlassen, unter anderem wegen des dringenden Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen die Öffentlichkeit in einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag über die aktuelle Lage informieren.