Nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau auf offener Straße in Göttingen ist der Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Am Freitagmorgen konzentriert sich die Polizei auf den Ort Elze bei Hildesheim. Der Bahnhof des Ortes sei gesperrt. Nähere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.

Wegen der Sperrung kam es im Bahnverkehr zu großen Verzögerungen. Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Internetseite: "Polizeiliche Ermittlungen: Im Bahnhof Elze kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen". Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn kam in Niedersachsen und Hessen zu starken Einschränkungen. Beim privaten Bahnunternehmen Metronom gab es ebenfalls Behinderungen.

Warnhinweis:

Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in #Göttingen sind Hinweise auf eine verdächtige Person im Bereich des Bahnhofs #Elze eingegangen. Bitte keine Anhalter in der Umgebung mitnehmen oder verdächtige Personen ansprechen. Hinweise sofort per Notruf 110 weitergeben. — Polizei Hildesheim (@Polizei_HI) September 27, 2019

Zuvor hatten die Beamten eine neues Foto des mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht und davor gewarnt, ihn anzusprechen. Sie gehen davon aus, dass er bewaffnet ist. Informationen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Auf offener Straße soll der 52 Jahre alte Mann in Göttingen am Donnerstag eine Bekannte umgebracht haben. Die 44 Jahre alte Frau und der Deutsche seien den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 13 Uhr im Stadtteil Grone in Streit geraten. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb.

Zeugen, die dem Opfer helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem Mann attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter floh nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen. Das Motiv war zunächst unklar. Nach Informationen Bild-Zeitung soll es sich um eine Beziehungstat handeln, demnach hatte sich das Opfer erst vor Kurzem von dem Mann getrennt.

Die Polizei suchte zeitweise mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Der Bereich rund um den Tatort im Stadtteil Grone wurde weiträumig abgesperrt. Die Deutsche Bahn sperrte bereits am Donnerstag vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover und Kassel, zuletzt warnte die Polizei Hildesheim via Twitter, dass der Täter in der Nähe des Bahnhofs Elze gesehen worden sei. Aber auch im Göttinger Stadtgebiet war die Fahndung am Freitagmorgen fortgesetzt worden.