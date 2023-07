Mit Helium gefüllte Luftballons verhalten sich oft eigensinnig - so geschehen bei einer Hochzeit in den Niederlanden.

War vielleicht keine so schlaue Idee, die Schmuckstücke an Gasluftballons zu befestigen. Zwei Bräute in den Niederlanden machten sich an ihrem Hochzeitstag auf die Suche.

Es sollte der romantische Moment einer Hochzeitsfeier werden, doch dann machte ein Windstoß alle Pläne zunichte: Zwei Bräute in den Niederlanden hatten ihre Eheringe an Gasballons befestigt, die von einem Gewicht am Boden gehalten wurden. Kinder sollten die Ballons zerstechen, damit die Frauen einander die Ringe anstecken können. "Aber bevor der Moment kam, flog das Gewicht von den Ballons und die Ballons flogen in die Luft", sagte eine der Frauen auf Instagram. "Die Kinder weinten, sie waren völlig fertig."

Daraufhin starteten die beiden frisch verheirateten Frauen sowie der Schauspieler, der die Zeremonie organisierte, auf Instagram einen Suchaufruf, der am Wochenende von regionalen Radiostationen verbreitet wurde. Doch ohne Erfolg, die Ringe blieben verschwunden. Die Hochzeitsfeier in einem Schloss in der Ortschaft Mill, rund 30 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze am Niederrhein, wurde ohne Ringe fortgesetzt. Dass der Wind den Schmuck nach Deutschland getrieben hat, erscheint aufgrund der Windverhältnisse unwahrscheinlich.