Naomi Watts, 54, britisch-australische Schauspielerin, und Billy Crudup, 54, US-amerikanischer Schauspieler, lassen Netflix wahr werden. Die beiden hatten 2017 in der Serie "Gypsy" ein Ehepaar gespielt - nun sind sie auch im wahren Leben eins. "Verheiratet", schrieb Watts zu einem Bild des Paares auf ihrem Instagram-Profil. Darauf trägt sie ein sommerliches Hochzeitskleid. In einer Instastory bezeichnete sie ihren Kollegen als "Hubby", als Ehemann also. Prominente Glückwünsche gab es dort auch schon, etwa von den Schauspielerinnen Michelle Pfeiffer, Gwyneth Paltrow und Alyssa Milano. Auch Watts' Ex, der Schauspieler Liev Schreiber, mit dem sie zwei 14 und 15 Jahre alte Kinder hat, gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch!!! Das ist großartig!!!" Cudrup hat mit seiner Ex-Partnerin Mary-Louise Parker einen 19-jährigen Sohn. Nun ist zu hoffen, dass der Rest der Serie Fiktion bleibt - schließlich spielt Watts eine Therapeutin, die eine Obsession für ihre Patienten entwickelt.

Jennifer Garner, 51, US-amerikanische Schauspielerin, findet Kindererziehung chaotisch - aber bereichernd. In einem Gespräch mit ihrer Kollegin Sheryl Lee Ralph für das US-Magazin Variety sagte sie, das "Durcheinander der Elternschaft" sei ein "Geschenk". Die Schauspielerinnen sehen viele Gemeinsamkeiten, die sie verbinden. Beide hätten eine Scheidung durchgemacht, beide behielten ihren Kindern zuliebe eine "gesunde Beziehung" zu ihren jeweiligen Ex-Männern, sagte Ralph: "Da wir ständig im Rampenlicht stehen, kann das manchmal schwierig sein". Garner, die zehn Jahre mit ihrem Schauspielkollegen Ben Affleck verheiratet war und drei Kinder mit ihm hat, stimmte zu: "Mm-hmm. Mm-hmm."

Chris Hemsworth, 39, australischer Schauspieler, hat das Schlafen für sich entdeckt. Vergangenes Jahr hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass er das als "Alzheimer-Gen" bekannte ApoE4 in sich trägt und damit möglicherweise ein erhöhtes Risiko hat, an Alzheimer zu erkranken. Durch dieses Wissen habe sich einiges für ihn verändert, sagte er dem Fitness-Magazin Fitbook nun - vor allem schlafe er mehr. "Früher habe ich immer gedacht: Ich brauche keinen Schlaf, ich kann einfach weitermachen. Doch jetzt habe ich verstanden, wie schlecht das ist." Er nehme sich nun auch mehr Zeit allein, um wirklich runterzukommen.

Matthias Reim, 65, Schlagersänger, hat sein Spielzimmer an seine Tochter abgetreten. Mit seiner Frau Christin Stark, 33, hatte er vor 16 Monaten erneut ein Baby bekommen, es ist sein siebtes Kind. In der NDR-Talkshow erzählte er nun, dass in einem Zimmer seines Hauses immer gefeiert und geraucht wurde - das habe sich mit der Geburt seiner Tochter völlig verändert. Nun habe sie das Zimmer übernommen.

Banksy, alterslos, britischer Streetart-Künstler, lässt eines seiner Werke weiterziehen. Das Mural mit dem Titel "Valentine's Day Mascara" war im Februar an einer Hauswand im englischen Strandort Margate aufgetaucht und wird nun dauerhaft in einem Freizeitpark ausgestellt. Das Kunstwerk thematisiert häusliche Gewalt, zu sehen ist eine Hausfrau mit blau geschlagenem Auge, die einen Mann in einer Kühltruhe entsorgt. Die eigentlich als Müll abgestellte Kühltruhe war wiederholt verschwunden und wieder zurückgestellt worden. Im Freizeitpark ist nun das gesamte Mauerstück zu sehen - mit Kühltruhe.