Von Hans Holzhaider, Münster

Vor dem Landgericht Münster hat am Donnerstag der Prozess gegen die 31-jährige Sabrina K. begonnen. Sie ist die Mutter eines heute elfjährigen Jungen, der über Jahre hinweg von Sabrina K.s Lebensgefährten Adrian V. und anderen Männern aufs Schwerste sexuell missbraucht wurde. Adrian V. und drei Mitangeklagte wurden deshalb Anfang Juli zu langjährigen Haftstrafen und anschließender Sicherungserwahrung verurteilt.

Jetzt muss sich die Mutter des Missbrauchsopfers vor Gericht verantworten, weil sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft spätestens seit Oktober 2018 wusste, dass ihr Sohn von ihrem Lebenspartner sexuell missbraucht wurde, und durch ihre Untätigkeit wissentlich ermöglichte, dass das Kind auch weiterhin das Opfer von Missbrauchshandlungen wurde.

Die Anklage geht davon aus, dass Adrian V. seiner Partnerin während eines gemeinsamen Urlaubs gestand, er habe den Sohn sexuell missbraucht. Sabrina K. habe daraufhin die Beziehung aber nicht beendet, sondern ihrem Partner das Kind weiterhin ungeschützt überlassen. In der Folge habe Adrian V. den Jungen "unzählige Male", meist in der gemeinsam genutzten Wohnung, aber in Abwesenheit von Sabrina K. missbraucht.

Der Elfjährige ist in dem Prozess als Nebenkläger zugelassen

In fünf Fällen, so die Staatsanwaltschaft, habe die Angeklagte aber auch den Missbrauch ihres Sohnes mitbekommen und ihn nicht verhindert. Sie soll auch geduldet haben, dass Adrian V. das Kind oft mit auf Reisen durch Deutschland nahm, in deren Verlauf er den Jungen auch anderen Männern zum Missbrauch überlassen habe. Sie soll in Anwesenheit des Jungen selbst Sex mit Adrian V. gehabt und dabei auch sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen haben.

Der Elfjährige ist in dem Prozess als Nebenkläger zugelassen. Seine Vertreterin stellte den Antrag, die Öffentlichkeit während der Verlesung der Anklage, der Einlassung der Angeklagten und der eventuellen Inaugenscheinnahme von Beweismitteln auszuschließen. Auch die beiden Verteidiger von Sabrina K. und die Staatsanwaltschaft schlossen sich diesem Antrag an, dem das Gericht nach kurzer Beratung folgte.

Die detaillierte Schilderung der sexuellen Straftaten beeinträchtige die schutzwürdigen Interessen sowohl des Opfers wie der Angeklagten, sagte der Vorsitzende Richter Oliver Pleus. Insbesondere die kindliche Entwicklung des Jungen könne gestört werden, wenn in seinem Umfeld Details über die Taten bekannt würden. Sabrina K.s Verteidiger Olaf Heuvens hatte vor Beginn der Verhandlung angekündigt, er werde im Namen seiner Mandantin eine Erklärung abgeben. Auch dies geschah aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

"Wir haben mit Engelszungen auf die Mutter eingeredet."

Über Sabrina K. weiß man deshalb bisher nur das, was während des Prozesses gegen Adrian V. über sie bekannt wurde. Ein Beamter hatte dort als Zeuge berichtet, wie die Polizei am 13. Mai 2020 in die Wohnung von Sabrina K. eindrang, in der Hoffnung, dort auch den damals zehnjährigen Sohn zu finden. Sabrina erklärte jedoch, sie wisse nicht, wo er sich aufhalte. "Wir haben mit Engelszungen auf die Mutter eingeredet", sagte der Zeuge, "aber sie hat uns nicht geholfen. Es wurde deutlich, dass sie gegen uns arbeitet."

Im Februar 2021 wurde Sabrina K. festgenommen. Die Aussage eines weiteren Tatverdächtigen hatte den Verdacht erhärtet, dass Sabrina K. von dem Missbrauch ihres Sohnes durch ihren Lebenspartner gewusst und ihn geduldet hatte. Eine Kriminalbeamtin berichtete in dem Prozess gegen Adrian V. von ihren Gesprächen mit Sabrina K. Sie sei schon seit mehr als sieben Jahren mit ihm liiert, sie habe auch von dessen "Vorliebe für Jungen" gewusst, habe ihm aber trotzdem vertraut. Adrian V. habe gesagt, er wolle die "Erziehung" des Jungen übernehmen. Im Gespräch mit der Kriminalbeamtin habe sie sich aber auch wütend über ihren Partner geäußert. "Wenn er meinen Sohn angefasst hätte, wäre ich zur Täterin geworden", habe sie gesagt.

Für den Prozess vor dem Landgericht Münster sind acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 29. September verkündet werden.