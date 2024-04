Nancy González' Leben war lange ein Paradebeispiel dafür, dass jeder es ganz nach oben schaffen kann, zu Wohlstand, Ruhm und Reichtum, vorausgesetzt, man glaubt nur fest genug an sich selbst. Aus einem Hinterhof in Cali, Kolumbien, hatte es González in den 1990er-Jahren auf die Laufstege in der ganzen Welt gebracht. Prominente wie Victoria Beckham oder Blake Lively ließen sich mit ihren exklusiven Handtaschen ablichten, und sogar Museen stellten ihre Kreationen aus. Ausgerechnet diese Bilderbuchkarriere endet nun in einem Knast: Anfang der Woche hat ein Gericht in Miami die 71-Jährige zu 18 Monaten Haft verurteilt. Nancy González soll der Kopf einer "Verschwörung" gewesen sein, die über Jahre Taschen in die USA schmuggelte, deren Leder von geschützten Tieren stammte.