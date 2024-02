Mitten in ... Washington D.C.

Immer wieder schön, so ein Drink an der Bar. Konzertpause im Kennedy Center, Washington, diesem herrlichen Bau am Potomac in Erinnerung an JFK. Also, ein schnelles Glas, bevor das Orchester und der Pianist aus Südkorea gleich weitermachen? Das läuft hier so: Man geht zu einem Automaten und tippt zum Beispiel auf das Weißwein-Bild. Gar nicht teuer, zwei Chardonnay kosten nur 35,20 Dollar! Man hält die Kreditkarte an das Gerät und wird selbstverständlich sofort aufgefordert, auch noch tip abzudrücken, Trinkgeld, gerne ab 20 Prozent aufwärts. Dann stellt man sich an und holt die Bestellung bei einem echten Menschen ab, die Getränke werden stilecht in Plastikbechern serviert. Dafür mit Deckel und Kennedy-Logo drauf, und in den Konzertsaal mitnehmen darf man den Plastikbecherweißwein auch. Cheers! Peter Burghardt