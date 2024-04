Mitten in ... Seoul

Am Abend war dann die Kreditkarte weg. Verloren, kein Zweifel. Aber wo? Quälendes Nachdenken ergab zwei mögliche Orte des Missgeschicks. Die S-Bahn. Oder den Coffeeshop. Die S-Bahn war natürlich weg, also erst mal zurück zum Coffeeshop. Das Personal forschte nach. Ohne Erfolg. Das Fundbüro des Bahnhofs wusste auch nichts, und es war schon spät. In Südkorea nimmt niemand einfach so eine Kreditkarte mit, das gebietet der nationale Anstand, das weiß man als erfahrener Schussel. Deshalb war es kein Risiko, die Karte nicht gleich sperren zu lassen und tags darauf noch mal die Coffeeshop-Leute zu nerven. Wieder nichts. Was tun? Eine Idee gab es noch. Aber die war abwegig, völlig idiotisch sogar, denn wer geht schon mit seiner Kreditkarte zum ... Und dann war es tatsächlich so: Die Karte lag unversehrt im Männerklo auf der Ablage über dem Pissoir. Thomas Hahn