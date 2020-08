Bei den Ermittlungen zum hundertfachen Missbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde sind die Fahnder auf einen weiteren mutmaßlichen Täter gestoßen. Der 48 Jahre alte Bekannte des bereits verurteilten Lügde-Haupttäters Andreas V. sei wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen mit.

Zu den Taten soll es nicht auf dem Campingplatz, sondern an anderen Orten gekommen sein. Der Mann aus dem niedersächsischen Kreis Northeim soll sieben Mädchen bis 14 Jahren sexuelle Gewalt angetan und sich mit weiteren Tätern ausgetauscht haben.

Im Zuge der Ermittlungen gegen den 48-Jährigen sind gegen 130 weitere Personen Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs und Vergewaltigung von Kindern sowie Besitzes von Kinderpornografie eingeleitet worden. 32 der Beschuldigten seien inzwischen identifiziert worden. Noch befindet sich von ihnen keiner in U-Haft. "Bei diesen Ermittlungen sind wir noch ganz am Anfang", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, "die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Identifizierung weiterer Täter."

Bei der Polizei Northeim ermittelt seit der Verhaftung des 48-Jährigen Mitte März eine 24-köpfige Sonderkommission. Weil bei einer Hausdurchsuchung Mitte März 43 Datenträger bei ihm sichergestellt worden waren, kamen die Ermittler und Ermittlerinnen bei deren Auswertung auf die weiteren 130 Tatverdächtigen aus ganz Deutschland. Bei diesen Personen soll es sich überwiegend um Täter handeln, die sich unter Pseudonym in Chatgruppen und Foren im Internet bewegen, um dort Bilder und Videos von Missbrauchshandlungen an Kindern zu verbreiten und zu tauschen.

Entdeckt worden war der Missbrauchsfall Lügde erst Ende 2018. Einer der beiden Haupttäter, der Dauercamper Andreas V., hatte seit 20 Jahren Mädchen sexuelle Gewalt angetan; ihm war Jahre vor seiner Verhaftung vom Jugendamt noch eine kleine Pflegetochter zugesprochen worden. Ein Untersuchungsausschuss durchleuchtet seit September 2019, inwieweit der massenhafte und jahrzehntelange Kindesmissbrauch durch Versäumnisse und Fehleinschätzungen von Jugendämtern und anderen Behörden begünstigt wurde.

Das Landgericht Detmold hatte im vergangenen Herbst langjährige Freiheitsstrafen und anschließende Sicherungsverwahrung gegen die beiden Haupttäter Andreas V. und Mario S. verhängt. Strafrechtliche Folgen für Polizisten und Mitarbeiter von Jugendämtern Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft Detmold hatte im März 2020 alle Ermittlungen wegen eines fehlenden hinreichenden Tatverdachts eingestellt.