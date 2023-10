Der Streit zwischen der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und dem Guinness-Buch der Rekorde über die Besteigung aller 14 Achttausender geht in eine neue Runde. Der 79-Jährige kündigt an, dass er gegen den Guinness-Verlag vorgehen werde, sollte sein Name auf einer neuen Liste mit den Besteigern aller Achttausender nun doch wieder erscheinen. "Wenn das ins Guinness-Buch kommt, werde ich das verbieten. Ich bin dagegen, dass mein Name auf einer solchen Liste steht."