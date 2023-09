Marie Theres Relin, die Tochter von Maria Schell, wirft in ihrem aktuellen Buch ihrem Onkel vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Aus Angst und Scham habe sie viele Jahre geschwiegen.

Von Christian Mayer

Maximilian Schell war einer der großen Schauspieler seiner Zeit, schon in jungen Jahren erhielt er den Oscar als Bester Hauptdarsteller für den Film "Das Urteil von Nürnberg". Nach diesem Triumph 1962 war der gebürtige Wiener jahrzehntelang erfolgreich, in vielen deutschsprachigen und internationalen Filmen, in der Paraderolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen, auch als Regisseur und Autor, geehrt mit diversen Deutschen Filmpreisen. Zuletzt stand er 2009 auf der Bühne, um den Bambi für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Mehr Wertschätzung ist in dieser Branche kaum möglich. 2014 starb er im Alter von 83 Jahren.