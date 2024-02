Prozess in Braunschweig

Als Christian B. in Braunschweig in den Saal gebracht wird, stehen Fotografen und Kamerateams bereit. Sein Fall stößt auf großes internationales Medieninteresse.

Von Annette Ramelsberger, Braunschweig

Der Mann geht immer wieder gleich vor. Er maskiert sich, steigt in die Wohnungen von Frauen ein, er überrascht sie im Schlaf, er hält ihnen ein Messer an die Kehle und vergewaltigt sie dann. Aber das reicht ihm nicht. Er peitscht die Frauen aus, egal ob sie jung sind oder fast 80, er verbindet ihnen die Augen, dann drischt er auf sie ein und verschwindet anschließend in der Nacht.