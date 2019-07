17. Juli 2019, 19:35 Uhr Kriminalität Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde: Angeklagter erhält Bewährungsstrafe

Wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern hat das Landgericht Detmold einen 49-Jährigen am Mittwoch zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Von Jana Stegemann , Detmold

Das Landgericht Detmold hat im Missbrauchsfall Lügde am Mittwochabend ein erstes Urteil gesprochen: Der 49-jährige Heiko V. aus Stade wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt - und kann das Gericht damit als freier Mann verlassen. Die vergangenen sieben Monate hatte der Berufskraftfahrer und Feuerwehrmann aus dem niedersächsischen Stade in Untersuchungshaft in Bielefeld gesessen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Heiko V. in den Jahren 2010 bis 2011 an mindestens vier Webcam-Übertragungen, die den Missbrauch von Kindern zeigten, auf dem sogenannten Campingplatz "Eichwald" in Lügde teilgenommen hatte. Am ersten Prozesstag hatte Heiko V. ein Geständnis abgelegt, am zweiten Prozesstag war das Verfahren gegen ihn vom Hauptverfahren gegen den 56-jährigen Dauercamper Andreas V. und den 34-jährigen Gelegenheitsarbeiter Mario S. abgetrennt worden.

Verurteilt wurde Heiko V. in zwei Fällen wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch, in einem Fall wegen Anstiftung zum sexuellen Missbrauch, in einem weiteren Fall wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch. Außerdem wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften; die Ermittler hatten in seiner Wohnung mehr als 42 000 Bild - und Videodateien gefunden.

Unter Tränen hatte sich Heiko V. in seinen Schlussworten bei der jungen Frau entschuldigt, deren Missbrauch er damals bestellt und angesehen hatte. Die heute 19-Jährige saß die gesamte Verhandlung über im Gerichtssaal und hatte auch gegen ihn und Andreas V. ausgesagt.

"Sie können dankbar sein, dass die junge Frau heute den Mut, die Größe und die Kraft hatte, ihre Entschuldigung persönlich anzunehmen", sagte die Vorsitzende Richterin Anke Grudda in ihrer Urteilsbegründung.

Für die für die Beweisaufnahme verlesenen Chatverläufe zwischen Heiko V. und Dauercamper Andreas V. fand Richterin Grudda deutliche Worte: "Wie Sie in den Chats über die Mädchen geschrieben haben, ist an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten." Die Menschenverachtung, die bei seinen Taten zum Ausdruck gekommen sei, sei "erschreckend", sagte Grudda. "Sie waren unfassbar gleichgültig, erschreckend empathielos gegenüber den Kindern."