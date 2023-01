Lisa Marie Presley, Tochter der Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Mutter Priscilla Presley mit. Nach Berichten US-amerikanischer Medien soll Lisa Marie Presley in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas einen Herzstillstand gehabt haben. Das Sheriffbüro im Bezirk Los Angeles bestätigte auf Anfrage, dass ein entsprechender Notruf eingegangen sei.

Stunden zuvor hatte Priscilla Presley auf Twitter geschrieben, dass ihre Tochter ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. "Sie erhält jetzt die beste Pflege. Bitte schließen Sie sie und unsere Familie in Ihre Gebete ein. Wir spüren die Gebete aus der ganzen Welt und bitten um Ruhe in dieser Zeit", schrieb sie.

Diese Woche noch bei den Golden Globes

Anfang der Woche waren sowohl Priscilla als auch Lisa Marie Presley bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles anwesend. Dort dankte ihnen Austin Butler, der einen Preis für seine Darstellung von Elvis Presley im Film "Elvis" gewonnen hatte, für ihre Unterstützung während der Dreharbeiten.

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Elvis Presley (1935-1977). Sie verfolgte selbst eine Gesangskarriere und brachte drei Studioalben heraus. Ihr Privatleben war turbulent: Die ersten vier Lebensjahre - bis zur Trennung ihrer Eltern - lebte sie auf dem gemeinsamen Anwesen "Graceland" in Memphis, später mit ihrer Mutter in Los Angeles. Sie litt unter dem Tod ihres Vaters, nahm als Fünfzehnjährige das erste Mal Drogen, mit 18 schloss sie sich der Scientology-Sekte an.

Detailansicht öffnen Elvis Presley mit seiner Frau Priscilla und ihrer Tochter Lisa Marie im Jahr 1968 in Memphis, Tennessee. (Foto: UPI/dpa)

Zwei Jahre später heiratete Presley das erste Mal, ihren langjährigen Freund, den Bandmusiker Danny Keough. Das Paar bekam zwei Kinder, Benjamin und Riley. Noch während ihrer Ehe begann die Sängerin sich zunehmend um Michael Jackson zu kümmern. Der "King of Pop" sah sich Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Presley kannte Jackson schon lange. Er wollte sie bereits als Teenager kennenlernen, was offenbar nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Als er Jahre später Interesse an ihren Demoaufnahmen zeigte, stimmte sie aber einem Treffen zu. Die schwierige Situation Jacksons löste Mitleid bei ihr aus, der Kontakt wurde enger.

Wenig später heirateten Presley und Jackson. Erst blieb die Vermählung geheim. Dann küsste Jackson die Sängerin bei einer Preisverleihung. Sein Manager hatte die Idee, auf diese Weise Gerüchten um die Sexualität des Popstars ein Ende zu setzen. Presley fühlte sich im Nachhinein als Teil einer PR-Kampagne. Die Ehe endete zwei Jahre später.

Detailansicht öffnen Michael Jackson und Lisa Marie Presley auf den MTV Video Music Awards in New York, 1994. (Foto: Mark Cardwell/Reuters)

Der Wunsch, auf der Bühne zu stehen, begleitete Lisa Marie Presley ihr ganzes Leben. Mit 21 Jahren schrieb sie erste R&B-Songs. Fast unterschrieb sie einen Plattenvertrag, wurde dann aber zum zweiten Mal schwanger und unterbrach ihre Karriere für einige Jahre. Nach der Trennung von Jackson schrieb sie viele Songs. Ihr Debütalbum "To Whom it May Concern" erschien 2003. Es verkaufte sich gut. Presley war da bereits 35 Jahre alt. Beim Schreiben der Songs unterstützte sie ihr erster Ehemann Danny Keough, den sie auch weiterhin immer wieder als ihren "besten Freund" bezeichnete.

2005 folgte ihr zweites Album "Now What". Kritiker waren dieses Mal weniger begeistert. Anlässlich des 30. Todestages ihres Vaters erschien dessen Single "In the Ghetto" als Duett mit der elektronisch beigemischten Stimme Elvis Presleys. Der Song war ein großer Erfolg. Ihr letztes Album veröffentlichte die Musikerin vor zehn Jahren.

Detailansicht öffnen Lisa Marie Presley (rechts) mit ihrer Mutter Priscilla Presley (links) bei der Premiere einer Live-Show über ihren Vater in Las Vegas. (Foto: Marcel Thomas/dpa)

Lisa Marie Presley war noch zwei weitere Male verheiratet: erst für eine kurze Zeit mit Schauspieler Nicolas Cage, dann mit dem Produzenten Michael Lockwood. Ihr Sohn aus erster Ehe, Benjamin Keough kam 2020 im Alter von 27 Jahren ums Leben. Neben dessen Schwester Riley hinterlässt die Sängerin noch zwei 14-jährige Zwillingstöchter mit ihrem letzten Mann.

Nicolas Cage: "Sie hat jeden Raum erhellt"

Der überraschende Tod der Sängerin löste in Hollywood Bestürzung aus. "Lisa, kleines Mädchen, es tut mir so leid. Ich werde dich vermissen, aber ich weiß, dass ich dich wiedersehen werde", schrieb Schauspieler John Travolta auf Instagram zu einem Foto von Lisa Marie. Auch Ex-Mann Nicolas Cage trifft die Nachricht. "Lisa hatte das wunderbarste Lachen von allen, die ich je getroffen habe. Sie hat jeden Raum erhellt", zitierte der Hollywood Reporter aus einem Statement des Schauspielers. Er finde Trost in dem Glauben, dass sie mit ihrem Sohn Benjamin wieder vereint sei.

"Unsere Herzen sind gebrochen", schrieben Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Eine Mutter sollte niemals ein Kind verlieren müssen, betonten die beiden. "Lisa Marie hat ihren geliebten Sohn Benjamin verloren, Priscilla verliert ihre einzige Tochter. Das ist zu viel."