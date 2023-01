Lisa Marie Presley, Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Mutter Priscilla Presley am Donnerstag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Nach Berichten US-amerikanischer Medien soll Lisa Marie Presley in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas womöglich einen Herzstillstand gehabt haben. Das Sheriffs-Büro im Bezirk Los Angeles bestätigte auf Anfrage, dass ein entsprechender Notruf aus Calabasas eingegangen sei.

Stunden zuvor hatte Priscilla Presley auf Twitter geschrieben, dass ihre Tochter ins Krankenhaus eingeliefert worden ist.

"Meine geliebte Tochter Lisa Marie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie erhält jetzt die beste Pflege. Bitte schließen Sie sie und unsere Familie in Ihre Gebete ein. Wir spüren die Gebete aus der ganzen Welt und bitten um Ruhe in dieser Zeit", schrieb sie.

Diese Woche noch bei den Golden Globes

Anfang der Woche waren sowohl Priscilla als auch Lisa Marie Presley bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles anwesend. Dort dankte ihnen Austin Butler, der einen Preis für seine Darstellung von Elvis Presley im Film "Elvis" gewonnen hatte, für ihre Unterstützung während der Dreharbeiten.

Lisa Marie Presley war die einzige Tochter von Elvis Presley (1935 - 1977). Sie verfolgte selbst eine Gesangskarriere und brachte drei Studioalben heraus, zuletzt 2012 "Storm & Grace". Ihr Privatleben war turbulent: Bis zur Trennung ihrer Eltern, des damals wohl berühmtesten Musiker-Ehepaars, lebte sie auf dem gemeinsamen Anwesen "Graceland" in Memphis, später mit ihrer Mutter in Los Angeles. Sie litt unter dem Tod ihres Vaters, nahm Drogen, als 18-Jährige schloss sie sich der Scientology-Sekte an.

Viermal war sie verheiratet, unter anderem mit dem Popsänger Michael Jackson und dem Schauspieler Nicolas Cage. Lisa Marie Presley hinterlässt 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough, 33. Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben.