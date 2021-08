Detailansicht öffnen (Foto: Ron Bell/dpa)

Elizabeth II., 95, Queen, fotografiert gern. Das zeigen Bilder, die der Buckingham-Palast zum Welt-Foto-Tag am Donnerstag veröffentlicht hat. In der kleinen Serie ist die britische Königin beispielsweise mit einer kleinen gelben Kamera im Jahr 1982 im Südsee-Inselstaat Tuvalu beim Knipsen zu sehen. Mit einem ähnlichen oder sogar demselben Apparat fotografierte die Monarchin auch schon im Jahr 1977 in Australien, wie auf einem Schwarz-Weiß-Bild belegt ist. Ein weiteres schwarz-weißes Bild, das aus den frühen 50er-Jahren stammen dürfte, zeigt sie und zwei ihrer Kinder - wohl Prinz Charles und Prinzessin Anne - mit einer deutlich älteren Kamera.

Selena Gomez, 29, US-Popsängerin und Schauspielerin, war erleichtert, als bei ihr 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Sie habe gespürt, "wie eine große Last von mir genommen wurde", sagte Gomez dem Magazin Elle. "Ich konnte tief durchatmen und sagen: Okay, das erklärt so viel." 2013 wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. 2017 musste sie sich deswegen einer Nierentransplantation unterziehen. Gomez hat mehrmals offen darüber gesprochen, an Angststörungen und Depressionen zu leiden, und sich wegen gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren mehrfach Auszeiten genommen. Viele hätten jedoch spekuliert, dass sie einen Drogenentzug mache. "Das Narrativ war boshaft."

Devid Striesow, 47, Schauspieler, hofft, dass nach dem Tod noch etwas kommt. "Aber ich glaube nicht daran. Ich habe nie gelernt zu glauben", sagte er der Bunten. In seiner Kindheit in der DDR sei dies kein Thema gewesen. "Manchmal wünsche ich mir, dass ich einen Glauben hätte." Vor dem Tod an sich habe er keine Angst, aber vor dem Prozess des Sterbens. Striesow ist als ehemaliger saarländischer "Tatort"-Kommissar bekannt und verkörperte auch Hape Kerkeling in dessen Buch-Verfilmung "Ich bin dann mal weg".

Lil Nas X, 22, US-Rapper, ist frisch verliebt und ziemlich überzeugt von seinem neuen Freund. "Ich glaube, das ist bis jetzt schon eine der besten Beziehungen", sagte der Musiker dem Magazin VMan. "Ich bin sehr glücklich darüber, und es fühlt sich alles so selbstverständlich an. Es ist unkompliziert." Kennengelernt habe er seinen neuen Partner im Mai, erzählte der Rapper. Zusammen seien sie aber erst seit etwa zwei Wochen. Den Namen verriet Lil Nas X nicht. Der Rapper heißt bürgerlich Montero Lamar Hill und hatte seinen Durchbruch mit dem Hit "Old Town Road".