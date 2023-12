Die US-Countrymusikerin Laura Lynch ist tot. Sie sei bereits am Freitag im US-Bundesstaat Texas bei einem Autounfall ums Leben gekommen, berichtete unter anderem der TV-Sender CBS am Samstag unter Berufung auf einen Cousin der Musikerin.

Lynch war in östlicher Richtung unterwegs auf der Route 62 in Texas, etwa 70 Meilen östlich von El Paso, als ein Fahrzeug von westlicher Richtung auf ihre Fahrspur einbog und ihren Pickup frontal rammte. So berichtet es die New York Times, die sich auf eine Erklärung des Sicherheitsministeriums in Texas bezieht. Demnach war Lynch nicht angeschnallt. Die 65-Jährige wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Die Band teilte auf der Online-Plattform X mit, die Musikerin sei ein "strahlendes Licht" gewesen: "Laura hatte eine Begabung für Design, liebte alles, was mit Texas zu tun hatte, und war maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt."

Lynch, die auf der Ranch ihres Großvaters in Texas aufgewachsen war, hatte 1988 in Dallas gemeinsam mit Robin Lynn Macy und den Schwestern Emily Strayer und Martie Maguire die Dixie Chicks gegründet. Die Band ist heute unter dem Namen "Chicks" bekannt, was wörtlich Küken bedeutet, und umgangssprachlich eine Bezeichnung für junge Frauen ist.

Die ursprüngliche Besetzung hatte nur zwei gemeinsame Alben: das Debüt "Thank Heavens for Dale Evans" im Jahr 1990 und "Little Ol' Cowgirl" im Jahr 1992. Im selben Jahr verließ Lynn Macy die Band, 1995 Jahre später, nach dem dritten Album, wurde Laura Lynch von Natalie Maines abgelöst. Aktuell besteht die Band aus Maines, Maguire und Strayer.

Detailansicht öffnen Im Februar 2003 standen noch Emily Robison, Natalie Maines und Martie Seidel gemeinsam auf der Bühne. Die Band wurde für ihre Musik mehrmals mit dem Grammy ausgezeichnet. (Foto: MARK LENNIHAN/AP)

Die Band hatte im Juni 2020 ihren Namen von "The Dixie Chicks" in "The Chicks" geändert, nachdem es in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt zu landesweiten Protesten gegen strukturellen Rassismus kam. Der Begriff "Dixie" wird oft mit der Ära der Sklaverei in Verbindung gebracht.