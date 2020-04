Eine Gruppe von Männern hat am Dienstagabend in der Innenstadt von Hanau vier Passanten mit Messern angegriffen und verletzt. Die Täter flüchteten zunächst, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Passanten unabhängig voneinander in der Innenstadt unterwegs, als sie auf fünf bis sieben Männer stießen und von ihnen angegriffen wurden.

Die vier verletzten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren seien gegen 22 Uhr kurz nacheinander in der Notaufnahme eines Hanauer Klinikums erschienen, einige von ihnen mit Stichwunden. In Lebensgefahr schwebten sie nicht, hieß es. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach der Tätergruppe.

Die Männer sollen fast alle Vollbärte haben; einer sei dunkelblond, etwa 20 Jahre alt, muskulös und habe eine kurze Hose getragen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Am 19. Februar war es in Hanau zu einem Anschlag gekommen, bei dem der Täter neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen und weitere verletzt hatte. Später wurden er und seine Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden. Vor der Tat hatte er Verschwörungstheorien und volksverhetzende Botschaften im Internet verbreitet.