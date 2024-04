Die alte Börse in Kopenhagen steht in Flammen: Am Dienstagmorgen brach im Børshuset auf der Kopenhagener Insel Slotholmen ein riesiges Feuer aus. Kurz vor acht stieg Rauch auf, bald schossen auch Flammen empor, die sich enorm schnell durch das jahrhundertealte Gebälk fraßen. Ab acht Uhr morgens zeigten alle News-Kanäle das brennende Gebäude, um 8.30 Uhr stürzte der schlanke Drachenturm in sich zusammen, kurz nach zehn Uhr kollabierten Teile des Dachs.

Sofort war für alle Dänen die Assoziation da: "Unser Notre-Dame" titelte die Zeitung Berlinske, in Anspielung auf den verheerenden Brand, der die gotische Kirche im Zentrum von Paris zerstört hatte - fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 15. April 2019. Hunderte Kopenhagener, die auf dem Weg zur Arbeit vor der Børsen angehalten hatten, starrten in die Flammen, viele schrien auf, als der Turm in sich zusammenstürzte. "Das sind schreckliche Bilder, die wir morgens sehen", schrieb Kulturminister Jakob Engel-Schmidt auf X. "400 Jahre dänisches Kulturerbe in Flammen."

Detailansicht öffnen Ein Wahrzeichen brennt: Ein Mann reagiert emotional, als er die Alte Börse in Kopenhagen in Flammen sieht. (Foto: Ida Marie Odgaard/dpa)

Die Børsen ist die ehemalige Börse, ein Renaissancebau, in Auftrag gegeben von Christian IV., der 1625 fertiggestellt wurde und zum 400. Geburtstag rundum saniert neu eröffnen sollte. Ironischerweise war es das erste Gebäude, das in Dänemark unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Bisher ist unklar, was den Brand verursacht hat, das Feuer ist längst nicht unter Kontrolle, zumal die Löscharbeiten durch all die Baugerüste ringsum erschwert werden. Laut einem Feuerwehrmann breitete sich der Brand über verschiedene Aufzugschächte rasend schnell in allen Stockwerken aus. Die vielen Holzkonstruktionen wirken dabei wie Brandbeschleuniger und das Kupferdach lässt die Hitze nicht entweichen.

Detailansicht öffnen Die Löscharbeiten werden durch die Baugerüste um das Gebäude herum, das gerade saniert wird, erschwert. (Foto: Ida Marie Odgaard/dpa)

Da sich im Gebäude über die Jahrhunderte wichtige Kunstwerke angesammelt haben, begannen Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Gebäudes am Dienstagfrüh die Bilder in Sicherheit zu bringen, indem sie sie kurzerhand über die Straße trugen, in die Christiansborg, in dem das Parlament, das Oberste Gericht, das Büro des Ministerpräsidenten und einige Repräsentationsräume des Königshauses liegen. Das wohl wichtigste Gemälde "Aus der Kopenhagener Börse" von PS Kroyer konnte gerettet werden. Die Insel Slotsholmen wurde für den Verkehr gesperrt, einige Gebäude, darunter das Finanzministerium, vorsorglich evakuiert.