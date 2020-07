Wer Gewalttaten erkennen will, muss die Sprache der KInder verstehen: Warum malt ein Junge nur blutige Menschen? Warum hortet das Mädchen Brote unterm Bett?

Brandwunden, Vergewaltigung, schlimmste Erniedrigungen - manche Eltern tun ihren Kindern Ungeheuerliches an. Das Entsetzen ist jedes Mal groß, doch was kann man tun? Besuch bei Menschen, die ein paar Vorschläge hätten.

Man muss in den Keller gehen, in die Tiefe hinab, die schmalen Stufen der alten Villa nach unten, da wo Gummischuhe stehen, Kittel hängen, Schürzen, wo Handschuhe liegen, wo das Ende ein Anfang ist, Eintritt in die letzte Kammer der Wahrheit, oder die vorletzte, wer weiß das schon.