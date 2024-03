Von Martin Wittmann

Lange hat es gedauert, bis die Princess of Wales sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt im Januar der Öffentlichkeit zeigen sollte. Zu lange, wenn man die britische Klatschpresse und deren neugierige wie besorgte Leser fragte, und viel zu lange, wenn man sich in den sozialen Netzwerken umsah. Im Palast aber ließ man sich Zeit, dem Warten und auch den Spekulationen zu begegnen. Das Bild mit ihren drei Kindern, das am Sonntagmorgen, am britischen Muttertag, veröffentlichen wurde, hätte allerdings noch ein paar Prüfungen vertragen können. Lange hätten die nicht gedauert, zumindest haben die Nutzer sozialer Netzwerke in kürzester Zeit mehrere Fehler auf dem Bild entdeckt. Die Manipulationen gehen so weit, dass diverse Bildagenturen das Foto zurückgezogen haben. Zu beunruhigend unrealistisch ist ausgerechnet dieses Foto, das keinen anderen Zweck hatte als die beruhigende Realität zu zeigen: alles gut.