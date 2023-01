Drei weitere Stürme sollen Kalifornien bis zum Wochenende heimsuchen und drohen, angeschwollene Flüsse über die Ufer treten zu lassen und weitere Schlammlawinen und Stromausfälle auszulösen, so die örtlichen Behörden. Bisher sind bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kalifornien bereits mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Autobahnen mussten gesperrt und Bewohner aus ihren Häusern flüchten.

"Eine solche Serie von Stürmen ist wirklich selten", sagte Michael Anderson, Klimatologe am California Department of Water Resources, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Beamten sind nun besorgt über die "kumulativen Auswirkungen" der nahezu ununterbrochenen Überschwemmungen, die nur wenig Zeit für den Rückzug der Fluten ließen.

Fünf Flüsse werden auf Überschwemmungen überwacht

Die Serie an Stürmen, die seit Ende Dezember anhält, ist eine der bisher größten Prüfungen für das katastrophenmüde Kalifornien, das in den letzten Jahren eine Reihe von Waldbränden und extremer Hitze ertragen musste, da die globale Erwärmung das Wetter immer extremer macht. In ganz Kalifornien sind Straßen überflutet worden, und fünf Flüsse werden auf Überschwemmungen überwacht, darunter der Cosumnes River in Sacramento County und der Russian River im Norden des Bundesstaats.

San Francisco rief am Dienstagnachmittag eine seltene Sturzflutwarnung aus. Seit Sonntagabend hat es heftig geregnet, und nach Angaben von PowerOutage.us waren am Dienstagabend etwa 117.900 Haushalte und Unternehmen in Kalifornien ohne Strom. PG&E Corp., der größte Energieversorger des Bundesstaates, gab an, dass mehr als 1,6 Millionen seiner Kunden seit dem 31. Dezember teilweise ohne Strom waren.

Die Bewohner des noblen Küstenorts Montecito, in dem unter anderem US-Fernseh-Legende Oprah Winfrey und Prinz Harry leben, wurden am Montag von den Behörden aufgefordert, den Ort zu verlassen, während auch in anderen Teilen von Santa Barbara County Schutzanordnungen erlassen wurden.

Bereits 1 Milliarde Dollar Schaden

Mehrere andere Städte in ganz Kalifornien rieten den Bewohnern, die Stadt zu verlassen, bevor weitere Flüsse über die Ufer treten. Die Stürme gehören zu einer Reihe von atmosphärischen Flussereignissen, langen Feuchtigkeitsströmen, die sich über Tausende von Kilometern über den Pazifik erstrecken können. Nach einer Schätzung von AccuWeather Inc. hat das schlechte Wetter bereits mehr als 1 Milliarde Dollar an Verlusten und Schäden verursacht.

Ein weiterer Sturm, der für Donnerstag vorhergesagt ist, wird wahrscheinlich über Nordkalifornien sowie die nördlich davon gelegenen Bundesstaaten Oregon und Washington ziehen, so Anderson. Die Region im Westen der USA wird in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich überdurchschnittlich viel Regen abbekommen.

In den vergangenen 15 Tagen hat San Francisco die dritthöchste kumulierte Niederschlagsmenge seit 1862 verzeichnet, sagte er. "Das ist eine Menge Regen, die wir noch nie gesehen haben."