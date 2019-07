26. Juli 2019, 08:16 Uhr Familientherapeut Jesper Juul ist tot

Er galt als einflussreichster Elternflüsterer unserer Zeit. Nun ist Familientherapeut und Bestsellerautor Jesper Juul nach langer Krankheit gestorben.

Der bekannte dänische Familientherapeut Jesper Juul ist tot. Er schrieb zahlreiche Ratgeber für Eltern wie "Dein kompetentes Kind", die zu Bestsellern wurden. Als Teil des "Familien-Trios" beantwortete er auch im SZ-Gesellschaftsteil regelmäßig Erziehungsfragen.

Nach langer Krankheit lebte er zuletzt zurückgezogen im dänischen Odder an der Ostsee, seit 2012 war er brustabwärts gelähmt. Dem Familienberatungsnetzwerk Familylab zufolge starb er am 25. Juli an den Folgen einer Lungenentzündung zuhause in seinem Bett. Er wurde 71 Jahre alt.

Liebe Freunde von Jesper Juul und familylab,

mit tiefer Trauer möchten wir Euch die Nachricht von Jesper Juul’s Sohn Nicolai Juul mitteilen, die wir soeben erhalten haben. Jesper Juul ist heute Nacht von uns gegangen.

Mathias Voelchert, Eleonore d’Harnoncourt & familylab-tTeam — familylab (@familylab_de) 25. Juli 2019

Der 1948 geborene Juul fuhr nach dem Realschulabschluss als Hilfskoch zur See, studierte Religion und Geschichte und arbeitete neun Jahre lang mit alleinerziehenden Müttern. Nach seiner Ausbildung zum Familientherapeuten leitete er mehr als 25 Jahre das von ihm gegründete Kempler-Institut, von 2004 an baute er das Familylab auf.