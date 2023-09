Bei einem Brand auf einer Hochzeitsfeier im Bezirk Hamdaniya in der irakischen Provinz Nineveh sind mindestens 100 Menschen getötet und 150 verletzt worden. Wie irakische Staatsmedien am frühen Mittwochmorgen berichteten, brach das Feuer in einer großen Veranstaltungshalle aus, nachdem bei den Feierlichkeiten Feuerwerkskörper gezündet worden waren.