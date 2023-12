Bei einem Ausbruch des Vulkans Marapi in Indonesien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Drei Überlebende seien gerettet worden, teilten örtliche Such- und Rettungskräfte am Montag mit. Zwölf weitere würden auf dem Feuerberg noch vermisst, sagte Abdul Malik, der Leiter der nationalen Rettungsdienste, in der Provinzhauptstadt Padang. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs hätten sich 75 Bergsteiger in dem Gebiet aufgehalten. Etwa 50 Bergsteiger seien aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht worden, viele würden wegen Verbrennungen behandelt.