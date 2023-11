Nach einem Erdrutsch ist der viereinhalb Kilometer lange Tunnel in Indiens in dem Himalaya-Gebiet vor fast zwei Wochen eingebrochen.

Ganz Indien fiebert bei der Rettung von 41 Arbeitern mit, die seit zehn Tagen in einem eingestürzten Tunnel festsitzen. Die Bergung gestaltet sich kompliziert, weil das Gebirge an der Stelle locker und zerklüftet ist.

Von David Pfeifer, Bangkok

In Indien gibt in diesen Tagen kein größeres Thema als die Rettung der 41 Arbeiter, die vor zehn Tagen in einem kollabierten Tunnel im Himalaya eingesperrt wurden. Und spätestens seit dem verloren gegangenen Kricket-Finale am vergangenen Sonntag drückt die zahlenmäßig größte Nation der Welt geschlossen den Eingesperrten die Daumen, damit zumindest diese Sache gut ausgeht.