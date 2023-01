USA:Hund erschießt Mann

Im US-Bundesstaat Kansas wurde ein Mann offenbar von einem Hund erschossen. Diverse amerikanische Medien berichten von dem tragischen Vorfall und zitieren die lokale Polizei.

Diese wurde am Samstagmorgen gerufen und fand einen 30-jährigen Mann mit einer Schussverletzung im Rücken auf dem Beifahrersitzes eines Autos. Auf der Rückbank des Wagens habe sich eine Jagdausrüstung inklusive Gewehr und ein Hund befunden. Der Mann starb noch am Unfallort.

Laut Polizeiangaben dauern die Ermittlungen noch an, es deute aber alles darauf hin, dass der Hund auf den Gewehrabzug getreten ist und sich keine weitere Person im Auto befand. Offenbar passiert ein solcher Unfall in den USA nicht zum ersten Mal. CBS News zählt drei weitere tragische Fälle auf, in denen ein Hund in den letzten Jahren eine geladene Waffe auslöste und damit auf jemanden schoss.