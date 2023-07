Hitzewelle in Europa:"Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor"

In Griechenland werden am Wochenende bis zu 45 Grad Celsius erwartet, die Waldbrandgefahr ist extrem hoch. In Italien sorgt man sich um die Alten und Schwachen, an der Nordsee wird es dagegen frisch.

Angenehmes Wetter ist in Europa mittlerweile relativ. Beispiel Rom, dort blieben die Temperaturen am Freitag bei 35 bis 37 Grad immerhin unter der 40-Grad-Marke. In Deutschland steht mit reichlich Wolken und dem einen oder anderen Gewitterschauer kein heißes Wochenende bevor. Anders sieht es in Griechenland aus: Dort zeichnet sich einfach kein Ende der Hitze ab.

Griechenland, bis zu 45 Grad

Für Griechenland ist es bereits die dritte Hitzewelle in diesem Jahr. Am Wochenende könnten die Temperaturen im Süden des Landes auf bis zu 45 Grad klettern. Auch im Norden wird das Thermometer Werte um die 40 Grad zeigen. Schlimm ist die Hitze vor allem für die Menschen in Athen: Die Millionenmetropole mit ihren Hochhäusern und Straßenschluchten speichert diese so effektiv, dass die Bewohner auch nachts kaum Abkühlung finden.

Detailansicht öffnen Ein Tourist kühlt sich in Athen an einem Trinkbrunnen ab. (Foto: Socrates Baltagiannis/dpa)

Die Waldbrandgefahr sei nach wie vor extrem hoch, warnte der griechische Zivilschutz. Betroffen sind vor allem Athen und Umgebung, die Insel Euböa und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes. Auch für die Ferieninseln Rhodos und Samos wurde die zweithöchste Stufe der Brandgefahr ausgerufen. "Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen im Staatsfernsehen.

Hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta sind bereits zur Verstärkung angereist. Die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes seien inzwischen unter Kontrolle, hieß es am Morgen. Immer wieder flammen die Feuer aber erneut auf, weil alles vertrocknet ist. Der schwierigste Brand tobt derzeit nahe Laerma auf Rhodos.

Die Hitzewelle in Griechenland wird nach Angaben der Meteorologen auch kommende Woche andauern, mit kleineren Schwankungen. Am Mittwoch wird ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad im Süden des Landes erwartet.

Italien, bis zu 40 Grad

Ein wenig abgeklungen ist die Hitzewelle Caronte in Italien. Vorerst zumindest. Für das Wochenende werden in Rom, Bologna, Florenz laut des Wetterportals "Il Meteo" um die 34 Grad erwartet. In den südlichen Regionen des Festlandes sowie auf Sardinien und Sizilien könnte es aber wieder mancherorts um die 40 Grad geben. Nächste Woche erwartet das Mittelmeerland erneut extrem hohe Temperaturen - in der Hauptstadt Rom etwa bis zu 40 Grad, im Süden soll es dann noch heißer werden.

Detailansicht öffnen Ein Frau schützt sich mit einem Sonnenschirm vor dem Kolosseum in Rom. (Foto: Andrea Ronchini/IMAGO/NurPhoto)

Besondere Sorgen macht sich etwa die italienische Zeitung La Repubblica um die Alten und Schwachen. Am Samstag hieß es dort: "Wir stehen nicht mehr einer unbekannten Pandemie gegenüber, die in Italien in kurzer Zeit tausende Opfer gefordert hat, sondern vor wiederkehrenden und immer extremeren Phänomenen, gegen die man etwas unternehmen kann." Die Alten und Schwachen seien, genau wie zu Zeiten des Gesundheitsnotstands, am stärksten betroffen. Um Hitzetote zu vermeiden, sei es nötig, Leben und Arbeit so zu organisieren, dass man sich schützen könne. "Arbeitnehmer, die gezwungen sind im Freien zu arbeiten, müssen bei zu hohen Außentemperaturen das Recht haben, die Arbeit einzustellen."

Der Tourismus in Italien boomt derweil, die Branche rechnet mit einem Rekordsommer. Auch Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) urlaubt derzeit hier. Bei seiner Ankunft in Bologna stellte er allerdings Italiens Zukunft als Urlaubsland infrage: "Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende", schrieb er vor einigen Tagen auf Twitter.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Tourismusministerin Daniela Santanchè zeigte sich irritiert: In Italien freue man sich weiterhin, Lauterbach wieder als Urlauber begrüßen zu können, hieß es. "Wir sind uns sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer weiter schätzen werden", so Santanchè.

Spanien, 40 Grad plus

Erträglich war es zuletzt auch in Spanien, in Madrid etwa wurden am Freitag 32 Grad gemessen. Heiß soll der Sonntag werden, an dem auch die nationalen Parlamentswahlen stattfinden. Wie der staatliche meteorologische Dienst "Aemet" vorhersagte, werden in Teilen Südspaniens 40 Grad plus erwartet.

Detailansicht öffnen Menschen ruhen sich an einem heißen und sonnigen Sommertag in Madrid aus. (Foto: Manu Fernandez/dpa)

Vergangene Woche erlitt Spanien den Höhepunkt seiner derzeitigen Hitzewelle, was dem Land gleich mehrere Temperaturrekorde bescherte. In acht Gemeinden und Ortschaften auf Mallorca war es am Dienstag so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Der höchste Wert wurde von "Aemet" aus Sa Pobla rund 40 Kilometer nordöstlich der Insel-Hauptstadt Palma gemeldet: 43,9 Grad. Der landesweit höchste Wert wurde am Dienstag mit 45,4 Grad in Figueres im Nordosten des Landes registriert. "Spanien schmilzt", titelte daraufhin etwa die Digitalzeitung OK Diario.

Deutschland, 18 bis 30 Grad

Ganz anders sieht es derzeit vor allem im Norden Deutschlands aus. Für das Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und den einen oder anderen Regen- und Gewitterschauer. Ins Schwitzen dürfte kaum jemand kommen, am Samstag liegen die Höchstwerte an der Nordsee und Umgebung unter 20 Grad - dort sind nachts Tiefstwerte bis acht Grad möglich. Dabei sind gerade Hundstage (vom 23. Juli bis zum 23. August) - und die gelten gemeinhin als die heißesten des Jahres.

Detailansicht öffnen In einer Berliner Wohnung läuft der Ventilator vor dem Fenster. Am Wochenende soll es nicht ganz so heiß werden. (Foto: Annette Riedl/dpa)

Im Südwesten Deutschlands dagegen dürfte sich längere Zeit die Sonne blicken lassen, es bleibt trocken. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad ist es angenehm sommerlich. Am Sonntag wird es im Süden und Südosten erneut sehr warm - mit bis zu 30 Grad in Südostbayern. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Ansonsten sind zahlreiche Wolken zu sehen, es muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. In der Nordwesthälfte sind die Temperaturen mit maximal 18 bis 24 Grad deutlich frischer als im Süden.