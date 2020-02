Am vergangenen Freitag landete auf Hannovers Flughafen Langenhagen ein Privatflugzeug, darin ein schwer verletzter Mann. Er kam aus Montenegro, und es heißt, er sei dort Ende Januar angeschossen worden. Igor K., so sein abgekürzter Name, wurde mit umfangreicher Polizeieskorte ins Krankenhaus der Medizinischen Hochschule von Hannover (MHH) gebracht. Dort liegt er seither und wird in der Unfallchirurgie behandelt, ebenfalls streng bewacht. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen vor der Klinik.

Wer ist der Patient? Warum wird so gut auf ihn aufgepasst? Und wer soll das am Ende alles bezahlen? Solche Fragen stellen sich nun zahlreiche Beobachter dieser ungewöhnlichen Szenerie, darunter niedersächsische Politiker.

Zunächst machte die Meldung die Runde, es handele sich um einen montenegrinischen Mafiaboss. Offenbar gibt es einen Montenegriner namens Igor K., der in seiner Heimat wegen Drogenhandels verurteilt worden war. Er soll 35 Jahre alt sein und am 28. Januar in der Nähe der Hauptstadt Podgorica unter Beschuss genommen worden sein. Mindestens zwanzig Kugeln hätten seinen Geländewagen durchbohrt und Igor K. lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, wurde berichtet. Die Wunden seien notversorgt worden, die Uniklinik in Hannover sei ihm zur Behandlung empfohlen worden. Mit seiner Rolle als hochrangiges Mitglied eines Clans wurde dann auch das massive Aufgebot von Hannovers Polizei erklärt, dessen Aufwand und Kosten erhebliche Diskussionen auslöst.

Auch die Ehefrau von Igor K., in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht, steht unter Polizeischutz.

Aber dann meldete sich ein Rechtsanwalt aus Hannover, der Suzana K., die Gattin des mutmaßlichen Clanchefs, vertritt. Der Jurist Harald Lemke-Küch teilte dem NDR und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit, dass der Mann seiner Mandantin mit der Mafia in Montenegro nichts zu tun habe und auch nicht vorbestraft sei. Er heiße ebenfalls Igor K. und sei tatsächlich nahe von Podgorica unter Feuer genommen und dabei verwundet worden. Aber laut Lemke-Küch handelt es sich schon bei dem Anschlag um eine Verwechslung. Der andere Igor K., also das mutmaßliche Mafiamitglied, ist gemäß dieser Version 15 Jahre älter.

Ihr Mann, so habe es dem Anwalt zufolge die Frau erzählt, sei dagegen ein gut situierter Unternehmer mit mehreren Firmen. Das Attentat könne sie sich nicht erklären, und den Polizeieinsatz rechtfertige sie mit der Tatsache, dass die Hintergründe des Vorfalls bei Podgorica vollkommen unklar seien. Jetzt ist die Verwirrung fürs Erste komplett.

Selbst Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich angesichts der Aufregung eingeschaltet und dem NDR gesagt, es gehe bei dem Großeinsatz der Polizei "vor allem um den Schutz unbeteiligter Dritter". Einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann gebe es nicht, er sei aber dem Bundeskriminalamt bekannt. "Wir haben ihn nicht hergeholt, wir haben ihm keinen roten Teppich ausgerollt", so Pistorius, "er ist jetzt da, und die Ärzte müssen ihn behandeln." Einzelheiten fallen unter die Schweigepflicht, es drang dann aber doch nach außen, dass es sich um 27 Schüsse in Arme und Beine handle.

In Niedersachsens Landtag wird einiger Ärger nicht zuletzt über das behandelnde Krankenhaus und die teuren Sicherheitsvorkehrungen laut. In dem Bericht der HAZ wird Matthias Karsch zitiert, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. "Es kann doch nicht sein, dass sich die MHH einen Privatpatienten einfliegen lässt, gut daran verdient, und der Steuerzahler muss draufzahlen", sagt Karsch. Er findet, dass die Klinik einen Teil der Kosten übernehmen solle. Der Bund der Steuerzahler wiederum meinte im NDR, dass vor allem der Patient selbst oder seine Familie finanziell belangt werden müssten. "Die Gefährdungsbewertung", sagt die Polizeidirektion Hannover, werde "kontinuierlich fortgeschrieben", die Maßnahmen würden bis auf Weiteres "für unbedingt erforderlich gehalten". Irgendwann wird man sicher auch wissen, wer genau dieser Igor K. ist und vielleicht auch, wer auf ihn geschossen hat.