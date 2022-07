So heiß, dass Straßen schmelzen

Von Alexander Menden, London

Charlwood, ein 2300-Einwohner-Örtchen in der Grafschaft Surrey, ist vor allem für seine Windmühle und sein Luftfahrtmuseum bekannt. Seit diesem Dienstag ist es allerdings auch Schauplatz, beziehungsweise Messort, eines neuen Rekords: Hier, in Mole Valley, zeigte das Thermometer schon vor zwölf Uhr mittags 39,1 Grad Celsius an. Das war die höchste Temperatur, die seit Beginn der Aufzeichnungen 1910 irgendwo auf den Britischen Inseln gemessen worden war.