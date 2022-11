Der kahlköpfige Gollum, im Film "Herr der Ringe" von Andy Serkis dargestellt, eignet sich dazu, einen Menschen in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu verletzen.

Manche literarische Figur ist auch im realen Leben so negativ besetzt, dass ihr Name als Beleidigung gelten könnte. Jemanden so zu benennen kann richtig teuer werden.