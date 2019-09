Dieser Mann wird gesucht: Die Polizei in Göttingen hat ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Bei dem flüchtigen mutmaßlichen Mörder handelt es sich laut Staatsanwaltschaft Göttingen um einen dreifach verurteilten Vergewaltiger. Zum letzten Mal verurteilt wurde der heute 52-jährige Mann im Jahr 1994. Damals ging er für sechs Jahre ins Gefängnis und kam im Jahr 2001 wieder frei. Das sagte die Staatsanwaltschaft der Süddeutschen Zeitung.

Der Mann griff am Donnerstagmittag nach Polizeiangaben eine Frau auf offener Straße in Göttingen an, tötete sie und floh anschließend. Aktuell konzentriert sich die Fahndung Polizei auf das Gebiet zwischen Elze, Sarsted und Hannover.

Warnhinweis:

Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in #Göttingen sind Hinweise auf eine verdächtige Person im Bereich des Bahnhofs #Elze eingegangen. Bitte keine Anhalter in der Umgebung mitnehmen oder verdächtige Personen ansprechen. Hinweise sofort per Notruf 110 weitergeben. — Polizei Hildesheim (@Polizei_HI) September 27, 2019

Viele Polizeikräfte seien im Einsatz, sagte die Pressesprecherin der Polizei Göttingen, Jasmin Kaatz. Auch einem Hinweis aus dem Stadtgebiet von Hannover sei man nachgegangen. Noch gebe es jedoch keine heiße Spur, sagte Kaatz.

Im Laufe des Freitags waren SEK-Kräfte, Hunde, ein Hubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Auch der Bahnhof des Ortes Elze wurde gesperrt. Inzwischen ist der Polizeieinsatz dort beendet, etwa 30 weitere Hinweise auf den mutmaßlichen Mörder gingen bei den Ermittlern in Göttingen ein.

Um kurz nach fünf Uhr morgens sei ein Hinweis von einem Mitarbeiter der Bahn bei der Polizei eingegangen. Er und weitere Fahrgästen hätten eine Person gesehen, die dem Verdächtigen ähnlich sehe. Der Metronom wurde in Elze gestoppt. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann jedoch. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtete, das Zugpersonal hätte den Mann in einen Waggon gesperrt. Er habe aber mit einem Nothammer die Scheibe eingeschlagen. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Wegen der Sperrung kam es im Bahnverkehr zu großen Verzögerungen. Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Internetseite: "Polizeiliche Ermittlungen: Im Bahnhof Elze kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen." Zudem fuhren Züge den Bahnhof Göttingen zunächst nicht an. Nach Informationen der Deutschen Bahn halten Fernverkehrzüge inzwischen wieder dort, es kommt aber weiter zu Verspätungen und Zugausfällen. Beim privaten Bahnunternehmen Metronom gab es ebenfalls Behinderungen.

Am Freitagmorgen hatten die Beamten außerdem ein neues Foto des mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht sowie eine Beschreibung. Der Gesuchte ist demnach 1,80 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken (Haarkranz). Er trägt eine markante Brille. Die Polizei warnte davor, ihn anzusprechen. Die Beamten gehen davon aus, dass er bewaffnet ist. Informationen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, bestätigten sie nicht. Laut Bild-Zeitung ist der Mann polizeibekannt.

Eine Tote und drei Verletzte bei Beziehungstat

Die 44 Jahre alte Frau und der Deutsche seien den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 13 Uhr im Stadtteil Grone in Streit geraten. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus.

Zeugen, die dem Opfer helfen wollten, wurden ebenfalls von dem Mann attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Zwei Passanten wurden leicht verletzt. Der Täter floh nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen.

Der Bereich rund um den Tatort im Stadtteil Grone wurde weiträumig abgesperrt. Die Deutsche Bahn hatte bereits am Donnerstag vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover und Kassel für zwei Stunden gesperrt, zuletzt warnte die Polizei Hildesheim via Twitter, dass der Täter in der Nähe des Bahnhofs Elze gesehen worden sei. Aber auch im Göttinger Stadtgebiet war die Fahndung am Freitagmorgen fortgesetzt worden. Wer den mutmaßlichen Täter sieht, soll sich bei der Polizei melden. Dazu haben die Beamten ein Hinweistelefon (0551/491-3000) eingerichtet.

(Mit Material der Agenturen)