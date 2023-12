Im Prozess um den Anschlag auf Rettungskräfte in einem Hochhaus in Ratingen ist ein 57-jähriger Deutscher wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach Alfred P. am Mittwochvormittag schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber nahezu ausgeschlossen.