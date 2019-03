7. März 2019, 21:54 Uhr Frauenrechte "Es erschöpft mich"

Waris Dirie kämpft seit mehr als 20 Jahren gegen die Genitalverstümmelung von Frauen. Warum sie nichts vom Weltfrauentag hält und was sich bei der Erziehung von Söhnen ändern muss.

Interview von Isabel Pfaff

Seit mehr als 20 Jahren ist Waris Dirie das Gesicht des Kampfes gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen. Sie hat die grausame Praxis als Fünfjährige selbst erlebt, floh als Teenager aus ihrer Heimat Somalia, wurde Model in Großbritannien - und schrieb 1998 ein Buch über ihre Lebensgeschichte, das zum Bestseller wurde. Das Thema Beschneidung bestimmt seither ihr Leben. Dirie hat eine Stiftung gegründet, weitere Bücher geschrieben, fast jedes Jahr erhält sie neue Preise für ihr Engagement. Doch sie leidet auch an Alkoholsucht, bei Auftritten wirkt die große, androgyne Frau oft wie eine Getriebene.

So auch an diesem Vormittag im schweizerischen St. Gallen. Das örtliche Theater will aus ihrer Biographie "Wüstenblume" ein Musical machen, Dirie ist Ehrengast der Pressekonferenz, die pünktlich zum Weltfrauentag anberaumt wurde. Fürs Foto setzt die 54-Jährige kurz ein strahlendes Gesicht auf, breitet die Arme aus. Dann reicht es ihr wieder. Das Bühnenlicht nervt sie, auch die Fotografen und Journalisten. Es geht hier um sie, doch Waris Dirie, Jeans, Lederjacke, rotes Kopftuch, genießt die Aufmerksamkeit nicht.

SZ: Frau Dirie, Sie stammen aus einer somalischen Hirtenfamilie. Wieviel Nomadin steckt noch in Ihnen?

Waris Dirie: Ich bin Nomadin, durch und durch. Eine Nomadin zu sein heißt frei sein. Immer weiterziehen, nie an einem Ort kleben bleiben. Einfach aufstehen und losziehen. So bin ich bis heute. Ich hasse es, überlegte Entscheidungen zu treffen oder Pläne zu machen. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich fühle einfach - und dann geht es los.

Aus der Nomadentochter wurde ein Model, später eine Frauenrechtsaktivistin: Sie haben im Lauf Ihres Lebens in vielen Welten gelebt. Gibt es trotz dieser verschiedenen Realitäten etwas, was Frauen im Jahr 2019 weltweit eint?

Es gibt immer noch keine Anerkennung für das, was wir Frauen tagtäglich leisten. Wir müssen ständig kämpfen, um unseren Wert zu beweisen. Ich arbeite 365 Tage im Jahr, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Niemand lobt uns Frauen für diese Dinge, keiner fragt, wie wir das schaffen. Und dann erfahren wir auch noch jeden Tag Respektlosigkeit und Missbrauch. Die Welt wird sich erst ändern, wenn wir Frauen sie übernehmen, das sage ich Ihnen. Dafür müssen wir zusammenstehen und kämpfen.

Hilft da ein Weltfrauentag?

Nein, überhaupt nicht. Den haben die Kommunisten erfunden, also Männer. Ich fühle mich von diesem Tag beleidigt. Die big boys schmeißen doch immer noch den Laden!

Also schlechte Zeiten für Frauen, egal wo auf dieser Welt?

Natürlich gibt es Unterschiede. Afrikanerinnen haben mit größeren Hürden zu kämpfen als Frauen im Westen. Wie Frauen klein gehalten und erniedrigt werden - das ist wahrscheinlich Afrikas größte Sünde. Sie haben wenig Freiheiten, dürfen wenig entscheiden, und sie haben vor allem keinen Zugang zu Bildung. Viele können nicht einmal ihren Namen schreiben. Sicher gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, aber sie sind nicht groß. Hier im Westen habt ihr eure gute Bildung, eure Freiheiten, eure Gesetze, die euch schützen! Und trotzdem, das stelle ich immer wieder fest, sind viele Frauen hier unglücklich und ängstlich.

Wie erklären Sie sich das?

Ich weiß es auch nicht. Wenn ich mich mit den Frauen unterhalte, stellen sie Fragen wie: Wie kann ich glücklich werden? Wie kann ich werden, was ich schon immer sein wollte? Kann ich heute jemand anders sein als gestern? Anstatt die Dinge in die Hand zu nehmen. Komisch. Wenn wir unsere Kinder großziehen, fragen wir uns doch auch nicht, wie das geht.

Vor knapp zwei Jahren formierte sich im Westen die "Me Too"-Bewegung. Immer mehr Frauen machten ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung öffentlich. War das nicht mutig?

Es gibt keine Frau auf diesem Planeten, die ein Leben frei von Diskriminierung, Belästigung oder sexuellem Missbrauch führt. Von Tag eins begleiten uns diese Dinge. Ich selber kann nicht mehr zählen, wie oft ich schon belästigt wurde. Aber was bringt es, wenn wir nun alle davon erzählen?

Immerhin wird seither viel mehr über Belästigung gesprochen und was man dagegen tun kann.

Ich sage nicht, dass "Me Too" falsch war. Aber es wurde sehr viel geredet und wenig gehandelt. Ihr habt doch die entsprechenden Gesetze! Wer ein Verbrechen begeht, muss bestraft werden. Vergewaltigung zum Beispiel: Wer das tut, wird zur Rechenschaft gezogen, basta. Warum aber wird immer weiter geredet, geredet und geredet?

Was sollte man stattdessen tun?

Ich kämpfe gegen Gewalt an Frauen, gegen weibliche Genitalverstümmelung. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Verbrechen gegen Kinder. Und das Verbrechen ist real. Es ist nicht "He said, she said". Die Zerstörung ist da, für alle sichtbar. 250 Millionen Frauen weltweit können von diesem Verbrechen erzählen. Ich weiß nicht, ob man Frauen etwas Schlimmeres antun kann. Und im Gegensatz zu "Me Too" sehe ich nicht besonders viele Menschen, die dagegen kämpfen.

Sie tun es seit mehr als 20 Jahren.

Ja, und es erschöpft mich. Ich bin müde, ich erzähle schon so lange dieselbe Geschichte.

Glauben Sie, dass Sie das Ende dieser Praxis noch erleben werden?

Ja, das glaube ich! Und es wird nicht mehr lange dauern. Ich sage jetzt einfach mal: fünf Jahre noch.

Nach Jahrzehnten des Kampfes: Was macht Sie da so sicher?

Es muss einfach aufhören. Es muss, es muss, es muss. Genug ist genug. Und wenn es geschafft ist, dann wird die Welt so viel besser sein.

Bis es so weit ist: Haben Sie einen Rat für junge Mädchen, um sich in dieser Welt zurechtzufinden?

(Überlegt lange) Folge niemandem, nur deinen eigenen Wünschen. Man kann vieles erreichen, wenn man sich mit ganzer Kraft dafür entscheidet. Und: Wenn dich jemand um Hilfe bittet, gewähre sie ihm. Anderen zu helfen ist das schönste Geschenk - zumindest geht es mir so.

Sie sind Mutter von zwei Söhnen. Was geben Sie denen mit auf den Weg?

Wie die Welt heute ist, hat viel damit zu tun, wie Jungs heute sind. Und daran sind auch wir Mütter schuld. Wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere Söhne bevorzugen. Ich denke, als Eltern haben wir die einzigartige Chance, unsere Kinder zu lehren, was Liebe ist, was Mitgefühl, Freundlichkeit und Respekt bedeuten. Das versuche ich meinen Jungs beizubringen. Und egal, wo ich bin, sage ich den Frauen: Es ist auch unser Fehler, dass die Welt ist, wie sie ist. Wenn unsere Söhne erwachsen sind, sollten sie die Bedeutung von Liebe und Respekt kennen.

Ihre Söhne wachsen sehr anders auf als Sie, die Nomadentochter.

Ja. Das macht mich manchmal traurig. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich nicht nur an meine Flucht. Ich denke an die Wildnis, die Wüste, die Tiere, die Gerüche, die Farben. Meine Söhne werden das nie kennenlernen.