Frankreich:Mehrere Kinder bei Messerangriff in Park verletzt

Mehrere Kinder bei Messerangriff in Park verletzt

Antoine Armand (M), Abgeordneter für die Region Savoie in den französischen Alpen, spricht bei einer Pressekonferenz über die Attacke.

Zwei Kinder sowie ein Erwachsener schweben in Lebensgefahr, der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Politiker wie Präsident Macron zeigen sich geschockt.

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei sagte, schweben zwei von ihnen sowie ein Erwachsener in Lebensgefahr. Zwei weitere Kinder im Alter von etwa drei Jahren wurden demnach leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Dem Sender BFMTV zufolge hatten sich zum Tatzeitpunkt mehrere Kindergruppen in dem Park nahe dem berühmten See von Annecy aufgehalten. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte.

Die Nationalversammlung unterbrach ihre Plenardebatte am Vormittag für eine Schweigeminute. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte: "Wir hoffen, dass die Folgen dieses sehr schweren Angriffes keine Konsequenzen sein werden, die die Nation in Trauer führen." Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne wollte nach dem Angriff zum Ort des Geschehens fahren.

Auch Präsident Emmanuel Macron zeigte sich bestürzt. "Die Nation steht unter Schock", schrieb er auf Twitter. Der Angriff sei "absolut feige" gewesen. "Unsere Gedanken begleiten sie und ihre Familien sowie die eingesetzten Rettungskräfte."