1. August 2019, 11:17 Uhr Mord am Frankfurter Hauptbahnhof Habte A. soll sich verfolgt gefühlt haben

Der Tatverdächtige am Dienstag im Amtsgericht in Frankfurt.

Der Mann, der im Verdacht steht, einen Jungen und seine Mutter in Frankfurt vor einen ICE gestoßen zu haben, soll unter Verfolgungswahn gelitten haben.

Er war bereits vor mehreren Monaten von seinem Hausarzt an einen Psychologen überwiesen worden. Der Allgemeinmediziner hatte eine Paranoia festgestellt.

Der Familienvater, der bis Januar 2019 bei den Zürcher Verkehrsbetrieben gearbeitet hatte, sprach davon, dass Zugpassagiere und Arbeitskollegen seine Gedanken lesen könnten.

Von S. Hohler, P. Stalder, R. Roth und T. Knellwolf

Was brachte einen eritreischen Familienvater aus dem Kanton Zürich dazu, in Deutschland Menschen vor einen einfahrenden ICE zu stoßen? Diese Frage beschäftigt die Öffentlichkeit, seit durch die schreckliche Tat am Montag in Frankfurt ein achtjähriger Junge starb. Schweizerische und deutsche Ermittler versuchen sie unter Hochdruck zu beantworten.

Sehr aufschlussreich dürften dabei Akten aus der psychiatrischen Behandlung des 40-jährigen Mordverdächtigen sein, die die Zürcher Staatsanwaltschaft angefordert hat. Denn schon seit einiger Zeit fühlte Habte A. sich verfolgt, unter anderem von Zugpassagieren. ...