:Bilder des Tages

Tunnelblick: Beim Beijing Chaoyang International Light Festival in Peking betrachtet eine Frau eine der vielen Lichtinstallationen, die die Stadt zwischen dem 18. November und dem 9. Dezember in ungewohntes Licht tauchen.

Genau fünf Jahre ist es her, dass sich in Frankreich die Protestbewegung der "Gelbwesten" formierte und Hunderttausende demonstrierend durch französische Städte zogen. Und noch immer hat die Bewegung ihre Anhänger - die ihr Jubiläum in diesen Tagen feiern.

Brasilien kämpft derzeit mit einer Hitzewelle. Im Pantanal, dem größten Sumpfgebiet des Planeten, sind Feuer ausgebrochen. Allein im Monat November wurden mehr als 3000 Brände in dem Feuchtgebiet registriert, wie die brasilianische Zeitung "Brasil de Fato" am Freitag meldete. Dabei handele es sich um die schwersten Brände seit mehr als 20 Jahren.

Auf dem Fichtelberg hingegen erlebten die Menschen am Samstag einen Vorgeschmack auf den Winter. Nach einem viel zu warmen Herbst passten die Temperaturen sich der Jahreszeit in den letzten Tagen an. Auf dem Fichtelberg gab es immer wieder leichte Schneefälle. Am Samstag herrschte hier Dauerfrost.

Joe Biden im Regierungsflieger "Air Force One" nach der Landung in Philadelphia. Am Freitag flog der US-Präsident in seinen Heimat-Bundestaat Delaware.