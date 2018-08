9. August 2018, 16:19 Uhr Abkühlung Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen kurzzeitig gestoppt

Flugverkehr eingestellt: Wegen eines Gewitters können am Frankfurter Flughafen keine Maschinen starten und landen.

In weiten Teilen Deutschlands soll es am Donnerstag blitzen und donnern.

Wegen der herannahenden Gewitterfront wird der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Donnerstagnachmittag vorübergehend eingestellt.

In Hannover werden alle Stände und Restaurants des Maschseefests geschlossen.

Wegen eines Gewitters ist der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Donnerstagnachmittag kurzzeitig eingestellt worden. Sowohl die Abfertigung, als auch An- und Abflüge wurden gestoppt, wie ein Fraport-Sprecher mitteilte. Auch wenn der Flugbetrieb bereits nach einer halben Stunde wieder aufgenommen werden konnte, könne es zu Verspätungen oder sogar zu Flugausfällen kommen.

Auch im Nahverkehr der Bahn im Rhein-Main-Gebiet kommt es einem Sprecher der örtlichen Verkehrsgesellschaft zufolge zu Behinderungen. Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr stürzten wegen Sturmböen im Stadtwald Bäume um. Die Stadt warnte, dass die Gefahr von Astbrüchen in Parks und Grünanlagen wegen der Windböen erhöht sei.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen West- und Süddeutschlands vor starken Gewittern mit orkanartigen Böen und Hagel. In Hannover bereiten sich die Behörden ebenfalls auf das herannahende Unwetter vor. Alle Stände und Restaurants auf dem Maschseefest wurden geschlossen. Zu dem Volksfest werden täglich Zehntausende Besucher erwartet.

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter vielerorts wieder, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Regnerisch bleibt es nur im Südosten Bayerns und in Schleswig-Holstein. Der Rest des Landes steht unter dem Einfluss von Hoch Kevin, das wieder trockene Luft mitbringt.