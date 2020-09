Von Alexandra Bröhm

Bekannt wurde der US-Amerikaner Daniel Lieberman, 56, als der "Barfuß-Professor", weil er lange Jahre erforscht hat, wie es unser Laufen beeinflusst, wenn wir keine Schuhe tragen. Lieberman ist Professor für die Evolutionsbiologie des Menschen an der Harvard-Universität, wo er auch selbst studierte. Er forscht dazu, warum sich unser Körper während der Evolution so entwickelt hat, wie er heute ist. In seinem neuen Buch "Exercised - The Science of Physical Activity, Rest and Health", das bisher nur auf Englisch erschienen ist, erklärt er, warum der Mensch von Natur aus bequem ist. Lieberman selbst läuft regelmäßig Marathon.