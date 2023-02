Laut einer Studie sehen sich Väter in Deutschland immer seltener als Ernährer. Lieber sind sie für ihre Kinder da und spielen mit ihnen, bei der Erziehungsarbeit hapert es allerdings noch.

Von Kerstin Lottritz

Mit dem Merksatz "Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel" haben Generationen von Kindern die Reihenfolge der Planeten im Abstand zur Sonne gelernt. Was viele dabei nicht verinnerlicht haben: In dem Merksatz versteckt sich auch ein jahrzehntealtes Vaterbild. Der Papa, der nur am Wochenende für seine Kinder Zeit hat und ihnen dann Wissen näherbringt.