Das Geld ist Teil einer außergerichtlichen Einigung mit Virginia Giuffre. Epstein soll die damals Minderjährige für Sex an Prinz Andrew "verliehen" haben.

Um sie von einer Klage abzubringen, hat der Milliardär Jeffrey Epstein Virginia Giuffre, die den britischen Adligen Prinz Andrew derzeit wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, 500 000 Dollar gezahlt. Die zuvor geheime Einigung von 2009 wurde im Rahmen des aktuellen Prozesses am Montag öffentlich.

Giuffre wirft Prinz Andrew vor, sie als Teenagerin sexuell missbraucht zu haben. Epstein habe sie neben anderen mutmaßlichen Tätern an den Adligen "verliehen". Andrew streitet die Vorwürfe ab. Außerdem sei Giuffres Klage aufgrund der Einigung unzulässig. Sie enthält eine Passage, der zufolge Giuffre weder Epstein noch jemand anderen beschuldigen darf, der als "potenzieller Angeklagter" gelten könnte.

Jeffrey Epstein soll einen Ring für Menschenhandel aufgebaut haben. Durch sein Netz sind den US-Ermittlern zufolge Minderjährige an mächtige Männer "vermittelt" worden, um sexuell missbraucht zu werden. Bevor ihm wegen der Vorwürfe der Prozess gemacht werden konnte, wurde der Milliardär 2019 während seiner Untersuchungshaft tot in seiner Zelle aufgefunden. Seine ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell wurde in der vergangen Woche wegen zahlreicher Sexualverbrechen verurteilt. Sie hatte Epstein beim Missbrauch unterstützt.