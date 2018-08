7. August 2018, 12:47 Uhr Hessen Polizei räumt Teile des Frankfurter Flughafens

Eine Person soll sich unberechtigt im Sicherheitsbereich aufhalten.

Am Frankfurter Flughafen läuft eine Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Mindestens eine Person sei unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Geräumt würden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3. Das Boarding sei gegen 11.30 Uhr eingestellt worden, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, ein Mann mit einem Kind habe sich in der Nachkontrolle befunden. Als ein Mitarbeiter abgelenkt gewesen sei, lief der Mann mit dem Kind in den Sicherheitsbereich des Terminals. Daraufhin sei der Alarm ausgelöst worden.

⚠⚠ Eilmeldung ⚠⚠

Im Bereich A des Terminal 1 am #Flughafen #Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen. Dazu gehört ein sofortiger Boardingstop und Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3. Weitere Informationen folgen#Terminalräumung #BPol pic.twitter.com/TX4qLvvzbG — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. August 2018

In Kürze mehr auf SZ.de