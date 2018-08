31. August 2018, 09:05 Uhr Nach Bürgerbefragung EU-Kommissionspräsident Juncker will Zeitumstellung abschaffen

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben, kündigte Juncker an. "Die Menschen wollen das, wir machen das", sagte er.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU abschaffen. Nachdem die übergroße Mehrheit der Bürger in der Union sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker am Freitag im ZDF an.

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben, sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur. Dann seien die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament am Zug. Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen, sagte Juncker.

In einer EU-Umfrage hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. An der Umfrage hatten 4,6 Millionen EU-Bürger teilgenommen, 500 Millionen EU-Bürger waren dazu aufgerufen worden. Medienberichten zufolge sollen drei der 4,6 Millionen Teilnehmer aus Deutschland kommen. Die EU-Kommission hat dies noch nicht offiziell bestätigt.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.

Sie wollen sofort erfahren, wenn etwas Wichtiges passiert? Abonnieren Sie kostenlos den Eilmeldungs-Newsletter, um wichtige Meldungen sofort als E-Mail zu bekommen. Unsere Eilmeldungen erhalten Sie außerdem über unseren Twitter-Kanal, per RSS-Feed und in unseren Smartphone Apps.