Von Wolfgang Janisch

Zugegeben, man kann sich schon auch ärgern über diese E-Scooter-Fahrer, die Kreuzungen queren, als segelten sie auf freiem Wasser, wo es keine Verkehrsschilder gibt. Aber ästhetisch betrachtet hat das eine gewisse Eleganz, wenn sie gelassen im öffentlichen Verkehrsraum cruisen, während rotgesichtige Autofahrer aus Autofenstern brüllen. Ganz so, als wollten sie die Regeln gar nicht brechen, sondern als schwebten sie einfach nur weit über ihnen.

Die Wahrheit ist allerdings, dass manche Regeln für das Fahren von Elektrorollern sehr viel rigider sind als etwa für Radfahrer. An diesem Donnerstag berät der Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar über die im Alltag äußerst relevante Frage, was den vornehmlich jungen Menschen droht, wenn sie sich alkoholisiert auf den E-Scooter stellen. Beim Schnaps hört der Spaß nämlich auf im deutschen Recht: E-Rollerfahrer werden hier ebenso hart bestraft wie Autofahrer.

Denn auch wenn man es den leise surrenden Rollern nicht anmerkt: Ein E-Scooter ist, juristisch betrachtet, ein "Kraftfahrzeug". Und beim Führen eines Kraftfahrzeugs liegt die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit nun mal unverrückbar bei 1,1 Promille, ob nun im Auto oder auf dem E-Roller. Also wird man wegen Trunkenheit im Verkehr bestraft, selbst wenn man die Spur halten kann. Bei Radfahrern liegt die Grenze bei 1,6 Promille.

Mittlerweile gibt es Kritik an der Härte gegenüber Scooter-Fahrern

Eine solche Verurteilung setzt dann einen grotesken rechtlichen Mechanismus in Gang. Fast schon automatisch folgt der Entzug der Fahrerlaubnis. Das steht in Paragraf 69 Strafgesetzbuch. Wer besoffen E-Scooter fährt, ist den Führerschein los, den er für den Scooter gar nicht benötigt. Es kann am Ende also so ausgehen, dass er zwar E-Scooter fahren darf, nur eben das Auto stehen lassen muss. Falls sich die Behörden nicht auch noch auf einen entlegenen Paragrafen in der Fahrerlaubnis-Verordnung besinnen, den sogar das Bundesverwaltungsgericht für fragwürdig hält. Danach kann sogar das führerscheinfreie Rollerfahren untersagt werden.

Inzwischen regt sich deutliche Kritik an der unpassenden Härte gegen die Leichtrollerfahrer. Das Landgericht Leipzig hat seinem Unmut vergangenen Sommer Luft gemacht. Die harten Sanktionen gegen betrunkene Autofahrer hätten ihren Grund in der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, "wenn er in deutlich alkoholisiertem Zustand mit einem Kraftfahrzeug, das erhebliches Gewicht hat und erhebliche Geschwindigkeit erreicht, am Straßenverkehr teilnimmt". Mit einem vielleicht 25 Kilo leichten E-Scooter, Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer, sei das nicht vergleichbar. "Die Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gefährdet primär den E-Scooter-Fahrer, nicht aber andere Verkehrsteilnehmer", schloss das Gericht.

Ob der Verkehrsgerichtstag am Ende zur Abrüstung rät, ist aber keineswegs gewiss. Denn die niedersächsische Polizei wird dort eine Statistik präsentieren, wonach der Anteil der alkoholisierten E-Scooter-Fahrer "signifikant" höher ist als jener der Fahrradfahrer. Und die Deutsche Verkehrswacht hatte schon längst eine Helmpflicht gefordert. Man wird um klare Regeln im Verkehr nicht herumkommen, lautet die Botschaft. Nicht einmal auf dem E-Scooter.