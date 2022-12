Sachsen:Geiselnahme in Dresdner Innenstadt beendet

In der Dresdner Innenstadt ist eine Geiselnahme am Samstagmittag beendet worden. Der mutmaßliche Täter sei verletzt festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Seine Geiseln - eine Angestellte und ein Kind - seien äußerlich unverletzt geblieben. Es deute alles darauf hin, dass der Mann psychisch krank sei, sagte ein Sprecher. Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt.

Die Geiselnahme fand offenbar in der Altmarkt-Galerie im Zentrum statt. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - nannte sie bisher nicht. Kurz vor Beendigung der Geiselnahme hieß es, man habe telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer. Auch ein Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe der Polizei seien vor Ort.

Am Morgen fand sie zudem gegen 7.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Prohlis eine tote Frau, wie sie mitteilte. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Innenstadt. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Betroffen war nach ihren Angaben der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. Das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche werden evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibt geschlossen. Für öffentliche Verkehrsmittel wurde die komplette Innenstadt gesperrt.

Radio Dresden berichtet zudem von einem bewaffneten Überfall im Ammonhof, einem Gewerbekomplex in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Altmarkt-Galerie ist ein Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt. Sie ist benannt nach dem Dresdner Altmarkt, an dem das Gebäude liegt.