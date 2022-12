Sachsen:Großeinsatz der Polizei in Dresdner Innenstadt

Großeinsatz der Polizei in Dresdner Innenstadt

Polizeieinsatz in Dresden.

In einem Gewerbezentrum soll geschossen worden sein, laut Bild-Zeitung wurde eine Frau getötet. Laut Polizei besteht der Verdacht einer Geiselnahme.

In der Dresdner Innenstadt gibt es einen Einsatz der Polizei. Hintergrund ist der Verdacht einer Geiselnahme, wie die Polizei mitteilt. In diesem Zusammenhang würden derzeit die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Die Bild-Zeitung hatte zunächst berichtet, dass ein Mann eine Frau erschossen und sich anschließend in einem Einkaufszentrum verschanzt haben soll.

Der 40-Jährige habe im Ammonhof, einem Gewerbekomplex in der Nähe des Hauptbahnhofs, eine Frau getötet. Er sei dann womöglich mit einer Pistole bewaffnet in die Altmarktgalerie im Zentrum gestürmt und habe sich dort in einem Geschäft verschanzt, schreibt die Zeitung.

Radio Dresden berichtet von einem bewaffneten Überfall im Ammonhof. Die Innenstadt sei von Einsatzkräften abgeriegelt worden, die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Für öffentliche Verkehrsmittel wurde die komplette Innenstadt gesperrt.