Diane Kruger, 45, deutsch-US-amerikanische Schauspielerin, hat Erfahrungen mit Hollywoods dunkler Seite gemacht. "Ich bin definitiv den Weinsteins dieser Welt begegnet, von Anfang an", sagte sie dem Magazin Variety. Als Teil des Castings für den Film "Troja" (2004) habe sie in ihrem Kostüm auch persönlich zu einem oberen Filmstudio-Mitarbeiter gehen müssen. "Ich habe mich wie ein Stück Fleisch gefühlt, wurde von oben bis unten angestarrt und gefragt: ,Warum denkst du, dass du die Rolle spielen solltest?'" Namen wollte sie nicht nennen. "Ich wurde in Situationen gebracht, die unangemessen und sehr unangenehm waren. Als ich angefangen habe, habe ich einfach gedacht, so ist das eben. So ist Hollywood."

Till Reiners, 37, Comedian, trauert Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer hinterher. Auf die Frage, wer aus der Politik die besten Steilvorlagen liefere, sagte Reiners, da müsse sich jemand für den neuen Andy Scheuer noch warmlaufen. "Aber Olaf Scholz finde ich schon erst mal ganz große Klasse. Man dachte ja, man kann bei Angela Merkel keinen mehr draufsetzen, dass sie jeglichen Diskurs zerstört." Aber bei Scholz merke man noch eine diebische Freude dabei, dass er einfach gar nicht mehr auf Fragen antworte. Das mache ihn selbst etwas aggressiv, sagte Reiners. "Und das ist ganz gut. Ein bisschen Grundaggression braucht man, um auf die Bühne zu gehen."

Sylvie Meis, 43, TV-Moderatorin, ist nach eigenen Angaben ganz anders, als andere denken. "Viele würden aufgrund meines Berufs vielleicht denken, dass ich privat nur "Sex and the City" oder "Gossip Girl" gucke", sagte das Model der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich könne sich die 43-Jährige jedoch für deutlich düsterere Serien mindestens genauso sehr begeistern. "Meine absolute Lieblingsserie der letzten eineinhalb Jahre ist ,Yellowstone'. Das ist eine ziemlich heftige, männliche und brutale Serie, in der Kevin Costner einen Cowboy spielt - aber ich bin sowas von süchtig."

Vladimir Burlakov, 35, Schauspieler, ist entsetzt über die Desinformationen der russischen Regierung zum Ukraine-Krieg. "Es ist unglaublich, wie diese Maschinerie der Propaganda funktioniert. Selbst intelligente Leute, Freunde meiner Familie, glauben an eine angebliche Propaganda des Westens", sagte der in Moskau geborene Burlakov der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn meine Mutter ihnen Bilder vom Krieg zeigt, sagen die: "Das ist alles fake und nicht echt". Diese Gehirnwäsche ist echt gruselig."